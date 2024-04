Cinco homens são presos em Fortaleza suspeitos de homicídio e tráfico de drogas

Crédito: Polícia Civil do Estado do Ceará

Cinco homens foram presos durante a manhã desta quarta-feira, 20, no bairro Canindezinho, em Fortaleza, suspeitos por crimes de tráfico de drogas e homicídio. O grupo é apontado como autor de uma série de delitos realizados em Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e foi alvo de operação conjunta das forças de segurança nas primeiras horas do dia.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os suspeitos, com idades entre 24 e 26 anos, têm diversas passagens por tráfico de drogas, homicídios, posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica. De acordo com a PC-CE, o homem apontado como líder do grupo está entre os capturados.