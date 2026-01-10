Acidente com três carros deixa três pessoas mortas em Canindé

Acidente aconteceu em um trecho da BR-020 no município de Canindé / Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Nota: Uma versão anterior desta matéria cravava quatro vítimas do acidente, informação inicialmente confirmada pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, a mulher enviada para o hospital sobreviveu, afirmou a Prefeitura de Boa Viagem mais tarde. Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no fim da tarde deste sábado, 10, em um trecho da BR-020, no município de Canindé, a 106,54 quilômetros de Fortaleza. A colisão resultou na morte de três pessoas que estavam no mesmo carro.