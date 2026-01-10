Acidente com três carros deixa três pessoas mortas em Canindé

Acidente com três carros deixa três pessoas mortas em CanindéVítimas que faleceram estavam no mesmo veículo. No segundo carro, um ocupante foi socorrido e, no terceiro, não houve feridos
Nota: Uma versão anterior desta matéria cravava quatro vítimas do acidente, informação inicialmente confirmada pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, a mulher enviada para o hospital sobreviveu, afirmou a Prefeitura de Boa Viagem mais tarde.
Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no fim da tarde deste sábado, 10, em um trecho da BR-020, no município de Canindé, a 106,54 quilômetros de Fortaleza. A colisão resultou na morte de três pessoas que estavam no mesmo carro.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMC) foi acionado para ocorrência e constatou a morte de, inicialmente, três pessoas no veículo Chevrolet Ônix. A quarta pessoa foi encaminhada ao Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, a 186,48 km da capital cearense, e está em estado estável.
Um segundo veículo teve um ocupante socorrido com ferimentos e encaminhado para atendimento médico. No terceiro veículo envolvido, não houve registro de pessoas feridas.
No local do acidente, os bombeiros, equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Perícia Forense do Ceará e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram procedimentos de resgate, isolamento da área e apoio às demais instituições responsáveis pela apuração dos fatos.