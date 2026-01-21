MPCE denuncia mulher por manter 90 animais em situação de maus-tratos em Brejo Santo

Animais foram transferidos para ONGs na região do Cariri / Crédito: Divulgação/Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Mirtes Gomes Madeiro por manter 90 cães e gatos em situação de maus-tratos em dois imóveis no município de Brejo Santo, no Cariri cearense. Acusada respondia por processo de fato semelhante em 2024. O caso ocorreu em dezembro último, quando a Secretaria Estadual da Proteção Animal (Sepa) identificou o caso junto da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e ONGs de proteção. Ação resultou na remoção dos animais, abertura de ação penal e prisão da acusada.

Relembre o caso Os animais foram encontrados em ambiente sem condições adequadas de higiene, com presença de fezes, urina, medicamentos sem receita e materiais usados. Conforme o MPCE, os laudos veterinários apontaram lesões, dermatites, desidratação, subnutrição, dificuldade de locomoção e doenças como cinomose, rinotraqueíte, leishmaniose, anaplasmose e erliquiose. Além disso, foram localizadas a presença de fêmeas mantidas em gaiolas com espaço pequeno para reprodução.