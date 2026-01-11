Mãe, filha e sobrinha: quem eram as vítimas de acidente no Ceará

Da esquerda para a direita, Vitória, uma das gêmeas; Maria Benoli, comerciante e mãe das gêmeas; e Sarah, sobrinha de Maria e estudante. Todas eram naturais de Boa Viagem / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Boa Viagem

As três vítimas do acidente registrado em trecho da BR-020, em Canindé, município a 106,54 km de Fortaleza, eram parentes, confirmaram as autoridades. Uma mãe, uma de suas duas filhas gêmeas e sua sobrinha que morreram estavam no mesmo veículo. A segunda irmã gêmea sobreviveu. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) confirmou o parentesco das vítimas e informou que a gêmea sobrevivente foi encaminhada ao Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, a 186,48 km da capital cearense.

Nas redes sociais, conhecidos, amigos e colegas das vítimas manifestam pesar e luto pelas mortes. Informações compartilhadas por internautas dão conta de que Maria Benoli era proprietária de um comércio conhecido em Boa Viagem. Ela também era irmã do secretário municipal de Esporte, Cícero Soares.

Como ocorreu o acidente na BR-020? Por volta de 16h40min desse sábado, 10, a PRF e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o acidente, que ocorreu no quilômetro 279,2 da rodovia BR-020. Os três veículos envolvidos eram um Chevrolet Ônix vermelho, onde estavam as quatro vítimas; um Fiat Toro Volc e um Fiat Toro Freed. Conforme registro de ocorrência da PRF, o sinistro se tratou de uma “colisão lateral no sentido oposto”. Mais detalhes de como ocorreu a colisão não foram divulgados até o momento pelas autoridades responsáveis. Acidente aconteceu em um trecho da BR-020 no município de Canindé Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO