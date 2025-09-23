Homem tenta fugir da PM a nado pelo mar e é preso em Fortaleza

Homem tenta fugir da PM a nado pelo mar e é preso em FortalezaFugitivo havia escapado de uma unidade prisional e responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo e por quatro procedimentos por crimes de roubo
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu na tarde desta terça-feira, 23, no Centro de Fortaleza, um homem que havia fugido de uma unidade prisional. Ele, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir de uma abordagem policial a nado, pelo mar, mas foi recapturado nas proximidades da Ponte Velha.
A ocorrência contou com o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), conforme imagens de pessoas que acompanharam a ação policial.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo e quatro procedimentos por crimes de roubo.
"Com a recaptura, o homem foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para, em seguida, ser colocado à disposição da Justiça", afirmou a SSPDS.
Confira vídeo que registrou parte da ocorrência: