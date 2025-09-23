Homem tenta fugir da PM a nado pelo mar e é preso em Fortaleza

Homem que tentou fugir a nado pelo mar, no Centro de Fortaleza, foi recapturado em ação que contou com o apoio de um helicóptero do Ciopaer / Crédito: Divulgação/SSPDS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu na tarde desta terça-feira, 23, no Centro de Fortaleza, um homem que havia fugido de uma unidade prisional. Ele, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir de uma abordagem policial a nado, pelo mar, mas foi recapturado nas proximidades da Ponte Velha.

A ocorrência contou com o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), conforme imagens de pessoas que acompanharam a ação policial.

