Pessoa autista recebe certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado, em Boa Viagem

Foto de apoio ilustrativo: jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA) recebe certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado, em Boa Viagem / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Um homem de 23 anos de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA) recebeu certidão de quitação eleitoral Documento comprova se eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. por prazo indeterminado, em Boa Viagem, a 221,43 km de distância de Fortaleza.



A juíza da 63ª Zona Eleitoral do Município, Dayana Claudia Tavares Barros de Castro, concedeu o crivo no dia 3 passado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), a decisão é uma garantia da dignidade humana e inclusão social, de forma histórica.