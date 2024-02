'Axé das antigas' dá o tom na Praia das Fontes em Beberibe

Além do hit "Macetando", sucessos de Bell Marques são as escolhas dos foliões

"Chiclete com Banana é quem faz esse som". O verso cantado pelo ex-chicleteiro Bell Marques bem que poderia ser um resumo do que se ouvia na maioria das barracas da Praia das Fontes, em Beberibe.

A dona do hit do Carnaval em 2024, Ivete Sangalo, também pôde ser ouvida por lá, mas com seis sucessos da época da Banda Eva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O hoje chamado "axé das antigas" deu o tom nas barracas da Praia das Fontes e em menor proporção também nas de Morro Branco.