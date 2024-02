Carnaval: município de Granja reserva corredor para cadeirantes

Prefeitura de Granja reserva corredor da folia do Carnaval 2024 para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

A prefeitura de Granja, município do interior cearense, realizou um Carnaval festivo e inclusivo. Com grandes atrações musicais, a prefeitura reservou um corredor exclusivo para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida na Arena Beira Rio. Além de ter uma vista privilegiada do palco, a área também conta com banheiros reservados para uso apenas deste público.

"O Carnaval de Granja é de todos. Temos espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida. Vamos celebrar juntos em um ambiente inclusivo e acolhedor", afirma a prefeitura.

Nesta segunda-feira, 12, passarão pelo palco os cantores Gabriel Félix e Wagner Vaqueiro, Zé Cantor, Hungria e a dupla Luís Marcelo e Gabriel, além de DJ para animar os intervalos entre uma atração e outra.