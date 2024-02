Baby do Brasil se pronuncia sobre momento com Ivete: "Não tivemos nenhuma briga"

As duas protagonizaram diálogo sobre o apocalipse durante participação de Baby no trio da cantora, mas Baby negou que elas brigaram.

A cantora Baby do Brasil se pronunciou nesta segunda, 12, após vídeo de momento no trio de Ivete Sangalo viralizar na internet. Baby, que é pastora, afirmou que o apocalipse deve acontecer entre cinco e dez anos, e Ivete respondeu “a gente maceta o apocalipse”, fazendo referência ao seu hit. As duas cantaram juntas no Carnaval de Salvador.

A pastora fez uma publicação no Instagram negando que as duas teriam brigado. ”Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, pra vocês saberem que não tivemos nenhuma briga”, escreveu a cantora na legenda.

Ela completou dizendo: “Eu amo a Ivete ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus!”.