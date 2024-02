"Bloco da galinha": fãs de Bell Marques levam animal empalhado para shows

Acompanhar o Bell Marques é uma tradição de família desde o Chiclete com Banana. Hoje, a galinha Paloma já é conhecida do cantor; confira a história

Um dos grandes nomes da música brasileira, Bell Marques, já completou 71 anos de idade e mais de 40 anos de carreira. Com a tradicional bandana e 34 anos à frente da banda Chiclete com Banana, o cantor conquistou muitos corações pelo Brasil.

Fã do Bell Marques: tradição de família

Segundo Piccinini, seus pais sempre foram muito fãs do Chiclete com Banana. “Meus pais iam para vários shows e apresentaram as músicas do Bell para mim desde de muito pequeno. Tem várias fotos e vídeos meus ainda criança com a blusa das festas e cantando as músicas.”

No entanto, o estudante passou um período sem consumir as músicas de axé. “À medida que fui crescendo, passei a não escutar tanto a música do Bell. Meus pais se divorciaram também, e eu não tinha mais tanto contato como tinha quando era criança.”

Em 2017, quando Piccinini tinha 13 anos, seu pai conseguiu resgatar a sua admiração pelo cantor com um convite para a festa do Fortal.

“Quando o trio do Bell fez a curva, vieram várias memórias da minha infância e me emocionei. Eu sabia de todas as letras das músicas. O show do Bell tem uma energia surreal”, conta.

Além disso, Piccinini disse que o Bell ainda o reconheceu: “‘Olha aí, tal pai tal filho’; ele conhecia meu pai e me reconheceu. Foi muito massa”.

Após essa festa, Leonardo virou grande fã e não parou de ir aos shows do cantor. Sempre que tem a oportunidade, o jovem vai.