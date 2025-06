MP denuncia 7 pelas mortes de Bia Dançarina e do marido dela em Baturité

Bia Dançarina, como era conhecida Maria Heloína Eugênio Barbosa, 45, foi assassinada junto do marido no dia 13 de fevereiro de 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram

Sete pessoas foram denunciadas pelo duplo assassinato que vitimou Maria Heloína Eugênio Barbosa, a “Bia Dançarina”, de 45 anos, e o marido dela, Francisco Neto Gomes da Rocha, de 38 anos. O crime ocorreu em 13 de fevereiro deste ano em Baturité, município do Maciço de Baturité, e a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) à Justiça no último dia 26 de maio.

Conforme a peça acusatória, Bia Dançarina e o seu esposo foram mortos por integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que desconfiavam que ela repassava informações do grupo à Polícia.



Entre as provas colhidas pela Polícia Civil está uma conversa mantida entre Francisco Edvan Souza Soares e Francisco Afonso Araújo Barreto, o "José", de 27 anos, em que os dois afirmavam ser preciso "fazer uma limpeza" no conjunto São Francisco, pois lá haveria "Polícia demais".

"Que aquela maldita BIA, botar logo pra foder nela também, sábado agora eu acho que já vai dar certo, beleza", afirma Francisco Edvan em um áudio encontrado no celular dele, apreendido na investigação do assassinato de Antonio Kaian Jacinto da Silva — crime ocorrido em 2024.

Francisco Edvan não foi denunciado pelo assassinato de Bia Dançarina, mas o MPCE citou o áudio como prova de que a morte dela já era planejada há tempos pela facção. A denúncia descreve que Bia Dançarina “rotineiramente” frequentava a Delegacia do município, “possivelmente para tratar de assuntos pessoais, haja vista os constantes desentendimentos com seu marido”. Os faccionados, porém, interpretavam essas visitas como indícios de colaboração da vítima com a Polícia, pontuou o MPCE. Somado a isso, houve um desentendimento de Maria Heloína com um integrante da GDE identificado como Edivando dos Santos da Silva, o “Estrela”, de 27 anos, um dos denunciados pelo duplo assassinato.

Ainda de acordo com o MPCE, Edivando contribuiu com o crime ao monitorar se as vítimas acatariam a ordem da facção e se mudariam do bairro. Já Francisco Jurandir Alves da Silva, o “Didi”, de 32 anos, Gabriel Sales Silva, de 18 anos, e Antônio Rodrigues da Silva Neto, o “Neto Peru”, de 42 anos, teriam sido os executores diretos.

“Impera destacar que os agentes agiram de ‘cara limpa’, e, dado ao horário de ocorrência dos fatos, ainda havia trânsito de populares nas proximidades, o que facilitou o reconhecimento pelos moradores do local, assim como auxiliou o trabalho investigativo, uma vez que houve o fornecimento de informações anônimas, nitidamente com o intuito de evitar represálias", afirmou o MPCE.

Seis suspeitos do crime já foram presos Em 10 de março, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou a prisão de Francisco Afonso, ocorrida em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Já em 7 de maio, foi a vez das prisões de Raquel, Francisco Jurandir, Gabriel, Edivando e Francisco Afonso. Antônio Rodrigues é procurado pelas Forças de Segurança.