Dançarina famosa em Baturité é assassinada junto ao esposo

Um duplo homicídio foi registrado em Baturité , distante 98,24 km de Fortaleza, nesta quinta-feira, 13. As vítimas são a artista conhecida como "Bia Dançarina" e o seu esposo.

"Com muita tristeza recebi a (sic) pouco a notícia do assassinato da Bia Dançarina e do seu esposo. Lamento profundamente e desejo que Deus os receba de braços abertos e conforte a todos nesse momento de despedida", escreveu na publicação.