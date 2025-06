Verdadeiro "maníaco da moto" é preso 11 anos depois de série de estupros em Fortaleza

Verdadeiro acusado dos crimes sexuais foi capturado na última sexta-feira, 30, no bairro João XXIII, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

A prisão, feita pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) acontece após 11 anos dos crimes sexuais.

Um homem identificado como ‘Maníaco da Moto’ , responsável por uma série de estupros no bairro Parangaba em 2014, foi preso na última sexta-feira, 30, no bairro João XXIII, em Fortaleza .

De acordo com a Polícia, nos crimes, o maníaco abordava as vítimas, todas mulheres, e ameaçava os alvos com uma faca.

Em 2014, um outro homem chegou a ser preso suspeito dos crimes. Antônio Cláudio Barbosa de Castro ficou preso por cinco anos e foi colocado em liberdade após comprovar sua inocência.

Mais informações serão divulgadas, nesta quarta-feira, 4, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na Centro Integrado de Segurança Pública (Cips), em Fortaleza.