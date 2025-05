Cinco pessoas são presas por envolvimento no homicídio de Bia Dançarina em Baturité

O crime, ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2025, chocou a cidade de Baturité , distante 98,24 km de Fortaleza. Bia era conhecida por dançar na feira da cidade e tinha milhares de seguidores nas redes sociais.

Cinco pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira, 7, suspeitas de envolvimento no duplo homicídio que vitimou Maria Heloína Eugênio Barbosa, a Bia Dançarina , de 45 anos, e seu marido, Francisco Neto Gomes da Rocha, de 38 anos.

Além das cinco prisões desta quarta-feira, a PC-CE já tinha capturado um homem de 28 anos por envolvimento no caso, no dia 10 de março de 2025. Francisco Afonso Araújo Barreto, conhecido como “Terrorista”, foi preso em Maracanaú.

Com um dos alvos foram apreendidos ainda entorpecentes e dinheiro. Ele também foi autuado por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os mandados de prisão foram cumpridos em Baturité. Quatro homens e uma mulher são apontados como mandantes e executores dos assassinatos .

Relembre o caso

Bia Dançarina e seu marido foram mortos dentro da própria casa no dia 13 de fevereiro de 2025. Os criminosos invadiram a residência e efetuaram disparos contra os dois, que morreram no local do crime.

Um dia antes de ser morta, Bia Dançarina divulgou um vídeo em suas redes sociais em que afirmava estar sendo ameaçada.

No vídeo, ela ainda descreveu um episódio em que, durante uma confusão, um homem teria arremessado uma pedra contra a bicicleta dela. Conforme Bia, as ameaças também teriam sido direcionadas ao marido dela.