Suspeito de matar Bia Dançarina e seu marido é preso em Maracanaú

Bia era conhecida por dançar forró nas praças de Baturité / Crédito: Reprodução | Redes sociais

A prisão ocorreu no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Já o crime ocorreu no último dia no último dia 13 de fevereiro em Baturité (Maciço de Baturité).



Ainda de acordo com a SSPDS, o suspeito preso tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, associação criminosa e adulteração de veículos.

Entre os crimes pelos quais Francisco Afonso é acusado está um assassinato ocorrido em março de 2024 em Fortim no Litoral Leste do Estado. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), ele matou Jefferson Monteiro do Nascimento ao lado de Francisco Mateus dos Santos Ribeiro.

O motivo do crime teria sido a rivalidade entre facções criminosas. Francisco Afonso seria integrante da facção Guardiões do Estado (GDE) ao passo que Jefferson seria integrante do Comando Vermelho (CV).



Saiba mais Bia Dançarina e seu marido foram mortos dentro da própria casa. Os criminosos invadiram a residência e efetuaram disparos contra os dois, que morreram no local do crime. Nenhum suspeito de ser executor do duplo assassinato foi preso até o momento.

Um dia antes de ser morta, Bia Dançarina divulgou um vídeo em suas redes sociais em que afirmava estar sendo ameaçada. No vídeo, ela ainda descreveu um episódio em que, durante uma confusão, um homem teria arremessado uma pedra contra a bicicleta dela. Conforme Bia, as ameaças também teriam sido direcionadas ao marido dela. Bia era uma figura popular em Baturité, tendo conquistado dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais devido às suas apresentações nas feiras da região.