Baturité: MP abre inquérito sobre denúncia de violência obstétrica em maternidade

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Baturité — a 93 km de Fortaleza — instaurou, nessa segunda-feira, 11, Inquérito Civil (IC) com o objetivo de acompanhar as investigações sobre a morte de um recém-nascido dias após o parto realizado no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo.

O parto ocorreu no dia 22 de agosto, e o bebê morreu 17 dias depois, no último dia 8, no Hospital São Camilo, em Fortaleza.

Na investigação, o MPCE informou que deve ouvir todas as partes envolvidas e buscar provas técnicas para saber se houve ou não violência obstétrica no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo.