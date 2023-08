Inovação cearense, Capacete Elmo ganha prêmio latino-americano de saúde

Criado há cerca de três anos, o capacete Elmo beneficiou mais de 40 mil pacientes, de acordo com a equipe desenvolvedora Crédito: Divulgação/ESP-CE

O capacete de respiração assistida Elmo, fruto da parceria entre a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e outras instituições públicas e privadas do Estado, foi eleito uma das 12 inovações tecnológicas mais relevantes da América Latina no Prêmio Euro de Inovação na Saúde. A seleção dos vencedores se deu por meio de votação on-line, que contou com a participação de médicos de 17 países e foi realizada entre os dias 2 de maio e 28 de junho deste ano. Agora, o dispositivo concorre à categoria de “Iniciativa Destaque”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Prêmio Euro de Inovação na Saúde reconhece grandes inovações da área médica e incentiva o desenvolvimento de soluções que transformam vidas. Os vencedores, nas respectivas seções, serão premiados com 50 mil euros, cada. O valor deve ser investido no desenvolvimento de pesquisas. O médico pneumointensivista Marcelo Alcantara, líder da equipe desenvolvedora do Capacete Elmo, celebrou a conquista e frisou que ela é resultado do trabalho fundamental dos pesquisadores que a desenvolveram, bem como das entidades que apoiaram o projeto. “Nós estamos entre os 12 finalistas, isso já é uma enorme vitória já que mais de 800 projetos concorreram em toda a América Latina”, relembra. Elmo concorre a Iniciativa Destaque As 12 inovações ganhadoras concorrem agora à categoria “Iniciativa Destaque”, que também será definida por votação de médicos da América Latina. O prazo para registrar a indicação do projeto escolhido seguirá até o próximo dia 3 de setembro, com data de divulgação do resultado a ser definida. Já o recurso destinado ao vencedor é de 500 mil euros. “Nós podemos ser a iniciativa que recebe um prêmio muito significativo em termos de divulgação do projeto, mas também em recursos financeiros que vão possibilitar a continuidade de projetos de pesquisa de inovação e de divulgação do projeto para os próximos anos”, afirma Marcelo.

O pneumologista destaca ainda a importância do dispositivo durante a pandemia da Covid-19 e ressalta que ele é de grande utilidade para outras patologias, como pneumonia, insuficiência cardíaca, pós-operatório com complicações pulmonares, entre outras. Veja como o capacete Elmo funciona no vídeo abaixo: Além disso, Marcelo conta que a perspectiva é de que, a partir do incentivo à pesquisa científica sobre o Elmo, seja possível desenvolver o capacete pediátrico.

“Podemos desenvolver um capacete pediátrico, o Elminho, para esses pequenos pacientes que precisam de suporte respiratório, mas que ainda é tão complicado oferecê-lo sem precisar entubar a criança. Com o Elminho, isso poderia ser feito de forma não invasiva”, diz o médico. Para votar, médicos e médicas devem acessar o site da iniciativa e realizar um cadastro por meio da aba “fazer login”, no canto superior direito da tela. É necessário preencher um formulário com dados como país, estado e número do registro médico. “Temos aí uma boa oportunidade para todos nós médicos e médicas do Brasil, do Ceará e da América Latina para votarmos na iniciativa do capacete Elmo para o prêmio de Iniciativa Destaque”, conclui.