Chegada de Papai Noel: confira programação de Natal dos shoppings de Fortaleza

Novembro é o mês que antecede o Natal e marca o florescimento anual do clima natalino. É nesse período que algumas pessoas já se organizam para a realização dos rituais característicos da época: preparação da árvore de Natal, programação da festa de fim de ano, troca de presentes, confraternizações entre familiares, além da alegria pela chegada da época de férias e recessos. Outra coisa característica da época é a chegada do Papai Noel, um momento especial para todos que gostam de apreciar a data da maneira mais tradicional. Pensando nisso, O POVO organizou a programação da chegada do velho Noel e das demais atrações nos shoppings de Fortaleza. Confira.

Shopping Iguatemi

Já pensou em ter o Papai Noel passando perto da sua casa e trazendo toda a magia e encanto do Natal? Pelo segundo ano consecutivo o Shopping Iguatemi Fortaleza levará o bom Velhinho para percorrer o céu e as ruas da Capital cearense, indo de encontro ao público. O tradicional evento faz parte da chegada do Papai Noel do Iguatemi, que acontecerá neste domingo, 7, a partir das 16h30.

O Noel realizará um sobrevoo de helicóptero com duração de 1h, em trajeto sobre diferentes bairros da Capital. Às 17h30, ele seguirá com seus ajudantes em uma carreta toda decorada, iluminada e sonorizada com músicas natalinas dando um giro pelos bairros. O percurso contempla avenidas importantes como Manoel Mavignier, Oliveira Paiva, José Leon, Washington Soares, Dom Luís, Abolição, Presidente Castelo Branco e Beira Mar.

No mesmo dia, o Iguatemi Fortaleza irá inaugurar a decoração, que este ano terá a temática: Ateliê do Noel. A partir da segunda-feira, 8, o Papai Noel estará recebendo as crianças no shopping na praça de lazer em frente à Centauro, no piso térreo, diariamente das 10h às 22horas. O Shopping Iguatemi Fortaleza informa ainda que todos os protocolos de segurança sanitária serão seguidos tanto no evento como no atendimento do Bom Velhinho ao público.



Shopping Benfica

Neste ano, o Natal do Shopping Benfica está inspirado no ciclo de vida das borboletas, e pretende mostrar o Tempo de Transformação. “A pandemia trouxe consigo reflexões e mudanças, e no Natal, evento que evidencia renascimento, o Shopping Benfica se veste de branco, para elucidar a paz, a harmonia, a candura que há em cada um neste Novo agora”, relatou a assessoria do shopping.

A chegada do Papai Noel está programada para acontecer neste sábado, 6, a partir das 17horas. O evento terá Show de Mágica, espetáculo teatral “Natal das Fadas”. O Shopping também informou que quem for ao local ganhará um mimo de Natal. O público que visitar o shopping será recepcionado pela árvore natural, de quinze metros, que este ano está repleta de borboletas e flores brancas.



O shopping pretende expandir esse sentimento de alegria para todos, por isso o Benfica iniciou uma campanha na qual, os clientes, ao entrar na área interna do shopping, podem dar um novo significado ao Natal de 2 mil crianças carentes, beneficiadas este ano no projeto social Árvore do Bem. Cada criança colocou, em cartões, o que sonham ganhar. O cliente escolhe cada cartão, em formato de borboleta e atende ao pedido. Mais do que presentes, o projeto busca criar laços entre as crianças e os clientes-padrinhos.

Riomar Fortaleza

O clima natalino desembarcou no RioMar Fortaleza também. O shopping já inaugurou a partir desta sexta-feira, 5, a decoração de Natal 2021. O espaço está localizado na Praça de Eventos do Piso L1, investe em elementos interativos como um piano e um bom velhinho gigante, entre outras surpresas para encantar. O acesso é gratuito e a visitação, seguindo os cuidados como o uso de máscara e distanciamento entre as pessoas, ocorre no horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.

Já para os que aguardam o tradicional encontro com o Papai Noel, o evento acontecerá a partir do sábado, 6,em seu trono, que terá uma proteção de vidro entre o personagem e o público. As fotos serão no Piso L2, em frente à Livraria Leitura, de segunda a sábado, das 12h às 21h (intervalos das 15h30 às 16h30), e aos domingos e feriados, das 14h às 20h (intervalos 17h às 17h30).



O shopping também traz uma programação temática para toda a família, a Pracinha da Tarde de Natal, na área externa do Estacionamento da Lagoa. O público encontrará um ambiente decorado com o tema natalino, com apresentação de espetáculos para toda a família, brincadeiras guiadas, Pet Park e muito mais. As atividades ocorrerão aos sábados e domingos até 12 de dezembro, das 16h às 20h, com acesso gratuito.

North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Fortaleza

O North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping celebram a época de reencontro, após um longo período de distanciamento social devido à pandemia de Covid-19. As aberturas do Natal ocorrem neste mês de novembro, com o tema “Tempo de brincar”, a partir de sábado, 6.

North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping - O Papai Noel estará disponível para visitação a partir do dia 06;

North Shopping Fortaleza - O Papai Noel estará disponível para visitação a partir do dia 14.

O Natal do North Shopping Jóquei terá decoração interativa, com trilhos e carrinhos disponíveis para o passeio dos pequenos. Um dos personagens mais esperados da data, o Papai Noel, recebe o público no Piso L1 de segunda a domingo, de 15h às 21h, e no dia 24 de dezembro, de 10h às 15h. Com acesso gratuito, a visita ao Bom Velhinho tem duração de 10 minutos, respeitando as medidas sanitárias de distanciamento social, e permite fotos, conversas e entrega das famosas cartinhas de Natal.

“A magia do Natal” também é o tema do Via Sul Shopping e traz, pela primeira vez em sua decoração, uma casinha de chocolate, pão doce feito com massa fina montado em forma de cilindro. A decoração será apresentada ao público no sábado, 6. A visitação ao Bom Velhinho é feita de segunda a domingo, de 15h às 21h, e no dia 24 de dezembro, de 10h às 15h, com acesso gratuito. É possível permanecer com o Papai Noel por 10 minutos para fotos e aquele pedido especial de Natal.

A partir do dia 14 de novembro (domingo), o Natal ocupa os espaços do North Shopping Fortaleza com a inauguração da decoração natalina e a presença do Papai Noel. Para o público infantil, há um escorregador, localizado na área do Papai Noel, e uma sala da projeção mapeada, ambos com acesso aberto ao público mediante cadastro no aplicativo do centro de compras. O Papai Noel recebe as crianças na Praça de Eventos, com todas as medidas sanitárias para evitar a proliferação da Covid-19. As visitas são realizadas diariamente, de 15h às 21h, e no dia 24 de dezembro, de 10h às 15h.

Grand Shopping

Faltando poucas semanas para a noite de Natal, o Grand Shopping se prepara para a chegada do Papai Noel e para o acender das luzes O momento especial acontece neste domingo, 7, a partir das 16 horas. O momento que marca a chegada do Natal no Grand Shopping contará também com um cortejo especial com personagens, banda Five Mix e uma mensagem especial do Papai Noel para todas as crianças.

Após o acender das luzes, o Papai Noel fará um desfile pelo shopping e ainda terá uma apresentação especial do Trio Mix com lindas músicas natalinas, na Praça de Alimentação. O Papai Noel inicia seu atendimento a partir da segunda-feira, 8 de novembro. Os horários do Papai Noel são de quinta a sábado das 16h às 22h e aos domingos das 15 às 21h.

Shopping Del Paseo

A partir do dia 18 de novembro, haverá a inauguração da decoração de Natal 2021. No Piso L1, será montada a tradicional árvore, além de um espaço repleto de adornos natalinos. O local irá abrigar o trono do Papai Noel, que a partir do dia 19 de novembro estará disponível para receber o público. A visita ao Papai Noel acontecerá de segunda a sábado, de 15h30 às 21h30 e aos domingos e feriados, de 13h às 19h. O acesso é gratuito e a visitação, seguindo os cuidados como o uso de máscara e distanciamento entre as pessoas.

A partir do dia 20 de novembro, o Shopping Del Paseo também vai trazer uma programação temática para toda a família. A criançada terá espetáculos clássicos durante o "Fim de Semana Divertido", a partir de 17h, com entrada livre, no Piso L1. De forma lúdica, os pequenos terão a oportunidade de se encantar através do teatro, da música e da contação de histórias.

