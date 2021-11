Homem mais procurado de Programa de Recompensa do Ceará tinha características de "cangaceiro"

O principal responsável, de acordo com acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), pela chacina ocorrida em novembro de 2020, no município de Ibaretama, Wanderson Delfino de Queiroz, o "Interior", foi preso na última quinta-feira, 4, em Fortaleza, após o trabalho de inteligência realizado pela PCCE. A investigação policial aponta que ele tinha características de "cangaceiro", cometia os crimes e se escondia na zona rural.

Além da chacina, que vitimou sete pessoas em Ibaretama, Wandson é investigado por outros nove homicídios. De acordo com as investigações, o suspeito é considerado perigoso e ainda exercia grande influência na facção criminosa que atua na região.

Willian Lopes, delegado regional de Quixadá, conta que a Polícia já havia realizado outras investidas em busca de capturar o suspeito, entretanto, por ter nascido e crescido naquela região, Wandson conseguia escapar. "Era uma espécie de cangaceiro. Ele cometia os homicídios e se homiziava nas oiticicas, nos terrenos da zona rural, onde ele passou toda a infância e adolescência e tinha muito conhecimento do terreno."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Polícia, Wandson era o homem mais procurado do Programa de Recompensa do Ceará. Com antecedentes de participação em organização criminosa e tráfico de drogas, era oferecida uma quantia de R$ 6 mil para quem ajudasse os agentes de segurança na captura do suspeito.

Por questões de segurança, a Polícia não confirma se houve ou não a ajuda de populares na captura de Wandson, assim como não informa se o valor da recompensa será pago a alguém.

"Interior" foi preso em um imóvel no bairro Passaré, onde também possuía forte influência no comando do tráfico na região da comunidade da Rosalina. Segundo a Polícia, Wandson ainda tentou fugir antes de ser capturado.

Com ele, foram encontradas uma pistola calibre 40 e 15 munições deste calibre. O suspeito foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por porte ilegal de arma de fogo. Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva.

LEIA TAMBÉM | Postos de combustível são autorizados a fazer delivery de gasolina e etanol



Chacina de Ibaretama

Com a prisão de Wandson realizada na quinta-feira, 4, a Polícia chegou ao sexto suspeito de participar da chacina de Ibaretama, em novembro de 2020. Ainda no último ano, a Polícia Civil já havia prendido a vereadora do município, Edivanda de Azevedo, e o irmão dela, Edvan Lopes dos Santos Azevedo, além dos dois filhos da vereadora, e um homem identificado como Josenias Paiva de Andrade Lima.

De acordo com a Polícia, a chacina teria sido motivada por uma disputa de território pelo tráfico de drogas da região. De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira, a vereadora teria entrado em contato com Wandson, que seria o responsável por arquitetar e executar o plano.

"A investigação indica que uma facção rival estava no município praticando crimes, e isso incomodou a vereadora, que entrou em contato com 'Interior'. Ele e a quadrilha se abrigaram em um imóvel da parlamentar. A partir desse imóvel, ele saiu, foi ao local onde as vítimas estavam e executou sete pessoas", descreve o delegado.

Outros 12 nomes estão na lista de recompensas do Ceará, todos suspeitos de integrarem grupos criminosos no Estado, além de possuírem passagens na Polícia por diversos crimes. As recompensas, segundo a Polícia, variam entre R$ 2 e R$ 8 mil.

LEIA TAMBÉM | Secretário da Saúde alerta sobre possível terceira onda e convoca população para se vacinar



Tags