Foragido com oito mandados de prisão é capturado em Barbalha

Um homem de 24 anos, foragido da Justiça do estado de Pernambuco, foi preso nessa sexta-feira, 14, no município de Barbalha, na região do Cariri cearense.
Havia oito mandados de prisão em aberto contra ele pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa, todos registrados no estado pernambucano.
A prisão do homem aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após informações de que o suspeito estava escondido na região cearense há pelo menos seis meses.
Com as informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os agentes conseguiram localizar o homem em um imóvel na região do Cariri.
Após a prisão, ele foi encaminhado para uma delegacia da PC-CE na região. Na unidade, os oitos mandados pelo crime de homicídio, registrados nos anos de 2023 e 2025, foram cumpridos.
A Polícia Civil informou que as autoridades realizam as tratativas para que o criminoso seja recambiado ao estado de Pernambuco e colocado à disposição da Justiça pernambucana.
