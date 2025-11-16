Foragido com oito mandados de prisão é capturado em Barbalha

Imagem de apoio ilustrativa. A prisão do suspeito aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/MPCE/PC-CE

Um homem de 24 anos, foragido da Justiça do estado de Pernambuco, foi preso nessa sexta-feira, 14, no município de Barbalha, na região do Cariri cearense. Havia oito mandados de prisão em aberto contra ele pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa, todos registrados no estado pernambucano.