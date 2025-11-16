Homem suspeito de extorsão e sequestro é capturado em Jaguaribe

A ação contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) / Crédito: Divulgação / SSPDS

Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de extorsão e sequestro, em Jaguaribe, que fica a 285 km de Fortaleza. Ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi realizada na sexta-feira passada, 14. Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, a vítima é parente da ex-companheira do suspeito. O crime foi registrado na quinta-feira passada, 13, na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do estado.

O homem, que não teve a identidade revelada, rendeu-a em um comércio e, logo depois, contatou a ex-companheira, buscando convencê-la a ir ao seu encontro em troca da liberdade da vítima. Diante da situação, uma ofensiva, que contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi iniciada. O suspeito foi capturado e já possuía passagem por homicídio doloso. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, unidade local da PC-CE, onde foi autuado por extorsão mediante sequestro. A vítima foi resgatada em segurança e está com familiares.