Homem suspeito de extorsão e sequestro é capturado em Jaguaribe

A vítima tinha parentesco com a ex-companheira do suspeito, que já possuía passagem por homicídio doloso
Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de extorsão e sequestro, em Jaguaribe, que fica a 285 km de Fortaleza. Ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi realizada na sexta-feira passada, 14.

Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, a vítima é parente da ex-companheira do suspeito. O crime foi registrado na quinta-feira passada, 13, na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do estado. 

O homem, que não teve a identidade revelada, rendeu-a em um comércio e, logo depois, contatou a ex-companheira, buscando convencê-la a ir ao seu encontro em troca da liberdade da vítima.

Diante da situação, uma ofensiva, que contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi iniciada.

O suspeito foi capturado e já possuía passagem por homicídio doloso. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, unidade local da PC-CE, onde foi autuado por extorsão mediante sequestro. A vítima foi resgatada em segurança e está com familiares.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

