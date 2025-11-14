Homem que sequestrou sobrinha da ex-namorada é preso em Jaguaribe

Jovem de 18 anos é sequestrada pelo ex da tia em Jaguaribe, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem identificado como Antônio Bezerra de Sousa Júnior foi preso suspeito de sequestrar uma estudante no município de Jaguaribe, a 270 quilômetros de Fortaleza. O homem foi capturado, na tarde desta sexta-feira, 14, logo depois que a vítima, de 18 anos, conseguiu fugir do local que era mantida refém. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte policial.