Noite de violência no Genibaú tem tiroteio, colisão e feridos; Polícia apreende muniçõesPessoas baleadas foram socorridas na noite da sexta-feira, 14. Não há registro de presos ou a motivação do crime
A noite de sexta-feira, 14, foi violenta no bairro Genibaú, em Fortaleza. Por volta das 22 horas, houve relatos de tiroteio seguidos de uma colisão.
Conforme apuração do O POVO, ao menos três pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não confirmou oficialmente o número total de vítimas, nem as idades, mas ressaltou que o caso está sob investigação. A SSPDS ainda negou qualquer registro de mortes.
O POVO recebeu imagens de moradores que passavam pelo local mostrando a aglomeração de pessoas em torno de dois automóveis.
Em nota, o órgão informou que a Polícia Civil investiga ocorrência de lesão corporal por arma de fogo. A Polícia Militar, acionada para o local, encontrou dentro de um imóvel munições, carregadores de pistola, uma máquina de cartão, cases para armamento, coldres, cartões de crédito e dinheiro.
O crime é investigado pelo 12º Distrito Policial, no bairro Conjunto Ceará. Não há registro de pessoas presas após o crime até a publicação da matéria.