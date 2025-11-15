Noite de violência no Genibaú tem tiroteio, colisão e feridos

Tiroteio registrado no bairro Genibaú, em Fortaleza, deixa feridos na sexta-feira, 14 / Crédito: reprodução/leitor via WhatsApp

A noite de sexta-feira, 14, foi violenta no bairro Genibaú, em Fortaleza. Por volta das 22 horas, houve relatos de tiroteio seguidos de uma colisão. Conforme apuração do O POVO, ao menos três pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.