Barbalha terá novo campus da UFCA com investimento de R$ 69,8 milhões, anuncia Camilo

A informação foi divulgada durante um evento do Ministério da Educação (MEC) que apresenta investimentos da pasta no Cariri

A cidade de Barbalha , no Cariri , será contemplada com um campus da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O anúncio foi realizado pelo ministro da Educação Camilo Santana durante um evento que apresenta investimentos da pasta no Cariri, nesta sexta-feira, 30. O investimento é de R$ 69,8 milhões.

Na ocasião, foi inaugurado ainda o prédio da Clínica Escola da Faculdade de Medicina da UFCA, também em Barbalha, orçado em R$ 6,3 milhões.

Além disso, Camilo assinou a ordem de serviço para a construção do Hospital Veterinário da UFCA na cidade do Crato, com investimento de R$ 8 milhões vindos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A visita marca ainda a autorização da ampliação do orçamento de programas do Ministério da Educação voltados à promoção da equidade educacional, com um aporte de R$ 1,1 milhão a ser distribuído aos municípios da região. Foi assinado também o termo de autorização do repasse de R$ 5,4 milhões com recursos do Novo Pac, para a construção de uma creche em Mata dos Limas, que beneficiará 188 crianças em tempo integral.