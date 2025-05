Seminário debate Patrimônio e Turismo de base comunitária na Chapada do Araripe

A possibilidade será debatida no VI Seminário Internacional Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe – Patrimônio da Humanidade. O tema abordado nos três dias de evento será “Patrimônio e Turismo de Base Comunitária”.

O evento ocorrerá na sede da Fundação Casa Grande — Memorial do Homem Kariri, no município de Nova Olinda, a 501,29 km de Fortaleza.

Para participar do encontro, os interessados devem realizar inscrição via formulário online. O evento é gratuito e a programação pode ser acessada online.

O objetivo do seminário é dialogar sobre o turismo de base comunitária e as formas de envolver as comunidades locais no processo de preservação e gestão do patrimônio cultural e ambiental da Chapada do Araripe.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio do Ceará, Luiz Gastão afirma que o seminário é uma oportunidade de debater amplamente os aspectos da Chapada.