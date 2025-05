Insituições federais voltam a receber 1/12 de seu orçamento mensal pelo MEC

Reunião com reitores das Universidades e Institutos Federais com o Ministro da Educação / Crédito: Divulgação/ Ministério da Educação

Reunido com reitores, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira, 27, a recomposição orçamentária de R$ 400 milhões no orçamento de 2025 das Universidades e Institutos Federais de Ensino e a devolução dos R$ 300 milhões que não foram repassados entre os meses de janeiro a maio.

“Nós vamos garantir a recomposição orçamentária no valor de R$ 400 milhões, acima do que foi cortado do orçamento. Nós também vamos regularizar a questão do financeiro até o mês de maio, quando se deixou de repassar para universidades e institutos federais algo em torno de R$ 300 milhões”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Santana aproveitou a ocasião para informar que, a partir do mês de junho, o orçamento dos institutos e universidades volta a ser de um doze avos (1/12), indo em contramão ao que foi estabelecido no mês de março quando o uso de verba foi restrito a 1/18 do total previsto na Lei Orçamentária anual de 2025. Leia também | Governo cria grupo de trabalho para elaboração de Plano Nacional de Cibersegurança

Os reitores Custódio Almeida, da Universidade Federal do Ceará (UFC); Roque Albuquerque, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); Silvério Freitas, da Universidade Federal do Cariri (UFCA); e Wally Menezes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), estavam presentes. À frente da UFC desde 2023, o professor Custódio Almeida explicou que as universidades e institutos federais foram retiradas do decreto que regulamenta que as instituições só podem gastar 1/18 de seu orçamento por mês, "o que era impraticável", e que o valor que não foi repassado seria devolvido.

“Nós vamos receber a partir de agora 1/12, vamos receber o valor do orçamento que cabe em cada mês, essa foi a primeira notícia que nos foi dada. A segunda notícia foi a devolução — que o ministro chamou de recomposição orçamentária — do valor que estava no projeto de lei orçamentária feito em 2024 para 2025 mas que foi aprovado a menos pelo congresso nacional. É uma recomposição”, explicou. Já o reitor da UFCA, Silvério Freitas, comentou que os anúncios feitos pelo MEC são um avanço, principalmente em relação à execução orçamentária mensal que estava limitada a 1/18 do orçamento anual da instituição. Leia também | Interior: 20 projetos da UFC receberão R$1,5 milhão em investimentos