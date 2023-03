Elmano antecipa retorno ao Ceará para visitar Aratuba após deslizamento que matou três pessoas

O governador Elmano de Freitas (PT), que cumpria agenda em São Paulo, antecipou retorno ao Ceará para esta quinta-feira, 16, depois de deslizamento de terra que matou duas crianças e uma mulher no município de Aratuba.



O gestor visita o município cearense na manhã desta sexta-feira, 17.



O chefe do Executivo estadual tinha rodada de encontros com empresários paulistas amanhã, mas resolveu cancelar os compromissos depois da tragédia.



Pelas redes sociais, o petista chegou a lamentar o ocorrido mais cedo. “Recebi com profunda tristeza a notícia da morte de duas crianças e uma mulher no município de Aratuba, em decorrência de um deslizamento de terra após as fortes chuvas de hoje”, disse.



O governador acrescentou que “as forças de segurança do Governo do Estado, além de Defesa Civil e Samu, imediatamente se deslocaram para o município para o resgate de possíveis feridos”.



João Gabriel Santos, de 2 anos, e sua mãe, Antônia Samara Santos, de 21, morreram no local. A terceira vítima, Antônio Guilherme Martins, de 8 anos, que estava em outra casa, também não sobreviveu ao desabamento.



