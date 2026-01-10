Governo do CE arcará com traslado do corpo de babá morta em Portugal

Lucinete Freitas, de 55 anos, era natural do município de Aracoiaba, no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

O Governo do Ceará irá arcar com o translado do corpo da babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, morta pela patroa em Lisboa, em Portugal, no dia 5 de dezembro do ano passado. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, em publicação nas redes sociais na noite deste sábado, 10. O Ministério Público de Portugal informou na terça-feira, 6, que a investigação do crime apontou que a babá foi morta pela patroa com golpes de bloco de cimento na cabeça. O corpo da vítima, natural de Aracoiaba, a 75,07 quilômetros de Fortaleza, foi localizado em zona de mata em Lisboa no dia 18 de dezembro.

Leia Mais | Ex-marido assassina mulher em meio a desentendimento sobre a guarda do filho, diz MPCE Na publicação, Chagas informou que o governador Elmano determinou que o Estado arcará com o translado. “Triste demais essa situação, e isso é o mínimo para atenuar um pouco a imensa dor dessa família cearense aqui”, escreveu no post. Ainda segundo o órgão, a suspeita do crime, uma também brasileira, de 43 anos, que não teve o nome divulgado, está presa preventivamente e é investigada por homicídio qualificado, profanação de cadáver, posse de arma proibida e de falsidade. Luciente atuava como empregada doméstica da acusada e era babá do filho da suspeita. O MP revelou após o primeiro interrogatório judicial contra a acusada que a relação entre ambas marcada por "conflituosidade". No crime, a patroa teria utilizado o pretexto de levar a vítima para casa, mas conduziu-a até um local isolado.