Babá cearense é morta por patroa com golpe na cabeça em Portugal

Lucinete Freitas, de 55 anos, era natural do município de Aracoiaba, no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

A babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, foi morta pela patroa com golpes de bloco de cimento na cabeça. É o que informou o Ministério Público de Portugal nessa segunda-feira, 5. O corpo da vítima foi encontrado no dia 18 de dezembro do ano passado em uma área de matagal em Lisboa, em Portugal. Conforme o MP, a suspeita de 43 anos, também brasileira, que não teve o nome divulgado, está presa preventivamente e é investigada por homicídio qualificado, profanação de cadáver, posse de arma proibida e de falsidade informática.

Ainda segundo o órgão, a cearense atuava como empregada doméstica da acusada e era babá do filho da suspeita. O MP revelou após o primeiro interrogatório judicial contra a acusada que a relação entre ambas marcada por "conflituosidade". De acordo com a investigação, no dia 5 de dezembro, a patroa teria utilizado o pretexto de levar a vítima para casa, mas conduziu-a até um local isolado. Na região, ela agrediu violentamente a cearense na cabeça com um bloco de cimento, o que causou lesões que resultaram na morte dela.