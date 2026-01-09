Jovem é solto após ser preso por engano no Ceará

Jovem é solto após ser preso por engano e passar Natal e Réveillon longe da famíliaJoão Victor Santos da Silva, de 19 anos, fpi alvo de um mandado de prisão contra um homem que tem o seu mesmo nome. Situação aconteceu após PC-CE indicar filiação incorreta ao Poder Judiciário
O jovem João Victor Santos da Silva, de 19 anos, foi solto nessa quarta-feira, 7, após ser preso por engano pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no dia 24 de dezembro do ano passado no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O caso aconteceu após a expedição errada de um mandado de prisão contra um um foragido que possui o mesmo nome do jovem. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) da Comarca de Fortaleza informou que a situação aconteceu após autoridade policial indicar a filiação incorreta do alvo.
Leia Mais | Justiça reconhece erro e retira mandado contra torcedor preso no Castelão
“Em razão do erro, o mandado de prisão foi expedido contra um homônimo”, disse nota do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Após identificado o erro, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas determinou a expedição de alvará de soltura de João Victor.
Simultaneamente, o Poder Judiciário expediu mandado de prisão preventiva contra o verdadeiro alvo da medida cautelar. “O caso encontra-se em segredo de justiça e mais informações não podem ser repassadas”, disse o TJCE.
O jovem passou 15 dias preso em uma unidade prisional no Estado e passou o Natal e o Réveillon longe de amigos e familiares.
Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que, "após a adoção dos procedimentos legais e a verificação das informações pertinentes ao caso, a situação foi devidamente analisada pelas autoridades competentes, sendo adotadas, de forma imediata, as providências cabíveis, o que resultou no alvará de soltura no último dia 07 de janeiro".
Ainda segundo a corproação, caso sejam constatadas eventuais inconsistências na execução do mandado, "os órgãos competentes irão instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do caso".