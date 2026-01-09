Jovem é solto após ser preso por engano no Ceará

João Victor Santos da Silva, de 19 anos, foi solto nessa quarta-feira, 7, após ser preso por engano / Crédito: Reprodução/Twitter

O jovem João Victor Santos da Silva, de 19 anos, foi solto nessa quarta-feira, 7, após ser preso por engano pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no dia 24 de dezembro do ano passado no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu após a expedição errada de um mandado de prisão contra um um foragido que possui o mesmo nome do jovem. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) da Comarca de Fortaleza informou que a situação aconteceu após autoridade policial indicar a filiação incorreta do alvo.