Ex-marido mata mulher em desentendimento sobre a guarda do filho

A psicóloga Karine Gonçalves Luciano Barros, de 39 anos, foi morta pelo ex-companheiro, Diego Almeida Castro, 40, em meio a desentendimentos relacionados à guarda do filho do casal. A informação consta na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o acusado. A vítima foi morta no dia 12 de dezembro, no município de Missão Velha, na região do Cariri cearense. A denúncia apresentada pelo órgão foi aceita pela Justiça nesta sexta-feira, 9.

A vítima foi surpreendida por trás pelo denunciado efetuou três disparos de arma de fogo contra ela. Os tiros atingiram a cabeça e as costas da psicóloga, que morreu no local. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Comportamento "frio" do suspeito Conforme o órgão, o ex-companheiro da vítima foi localizado na residência dele e teria apresentado um comportamento “frio”. Ele foi preso pela Polícia Civil no mesmo dia do crime. O comparsa ainda não foi localizado. Os suspeitos foram identificados por testemunhas na região onde o crime aconteceu.