Suspeito de ataque a provedor de internet no Pecém é preso em Caucaia

Suspeito de ataque a provedor de internet no Pecém é preso em CaucaiaOutros suspeitos foram identificados pelos ataques à provedora de internet no Pecém e são procurados pela Polícia
Eduardo Sousa de Paula, conhecido como Dudu, de 22 anos, foi preso na quinta-feira, 8, por participar dos ataques a provedoras de internet ocorridos na terça-feira, 6, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante.
O suspeito foi preso no bairro Jurema, em Caucaia. De acordo com o delegado Alisson Gomes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), ele é apontado como um dos executores e organizadores do ataque.
“A prisão dele é estratégica também [...]. Também temos identificado outros autores e o recado é muito claro: vai fazer, vão ousar em insistir na conduta, em um curto espaço de tempo vão ser presos”, afirmou o delegado ao O POVO.
Segundo ele, a área do ataque já foi mapeada e há um levantamento dos danos causados sendo realizado.
Eduardo já havia sido preso anteriormente por crimes relacionados ao tráfico e associação à organização criminosa.
Segundo Gomes, há indícios de que o suspeito possa ter participado de outros ataques a provedores. “Mas o fato é que ele participou deste e por isso foi flagranteado ontem”, diz.
Ataques contra empresas provedoras de internet
Um balanço divulgado pela SSPDS informou que, desde março de 2025, 85 pessoas foram presas suspeitas de danos contra empresas provedoras de internet. As prisões foram realizadas principalmente durante a operação Strike.
Os ataques a provedoras foram intensificados em janeiro do ano passado, mas as ocorrências já haviam sido observadas em 2023. A maior parte dos ataques foi praticada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo ordenados por lideranças escondidas no Rio de Janeiro. (Com Mirla Nobre)