Suspeito de ataque a provedor de internet no Pecém é preso em Caucaia

Imagem de apoio ilustrativo. 86 pessoas foram presas por ataques a provedoras de internet no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Eduardo Sousa de Paula, conhecido como Dudu, de 22 anos, foi preso na quinta-feira, 8, por participar dos ataques a provedoras de internet ocorridos na terça-feira, 6, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O suspeito foi preso no bairro Jurema, em Caucaia. De acordo com o delegado Alisson Gomes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), ele é apontado como um dos executores e organizadores do ataque.