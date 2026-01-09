Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Investigado de produzir conteúdo sexual infantojuvenil é preso no Aeroporto de Fortaleza

Homem foi preso no Aeroporto de Fortaleza durante a Operação Silêncio Quebrado 11, que combate crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil
Um homem, investigado de produzir conteúdo sexual infantojuvenil, foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Prisão ocorreu nesta sexta-feira, 9, por agentes da Polícia Federal (PF), durante a Operação Silêncio Quebrado 11.

A ação visa combater crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil praticados em ambiente digital em Fortaleza.

Homem já responde por crime de produção de conteúdo de abuso sexual

Conforme a PF, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, para coletar provas e interromper crimes relacionados ao armazenamento e ao compartilhamento de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

As investigações apontaram que o homem já responde pelo crime de produção de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

Além disso, está sendo apurada a possível prática de estupro, no contexto relacionado à produção das imagens investigadas.

"Todos os mandados judiciais foram expedidos pela Subseção Judiciária de Parnaíba/PI. Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica para subsidiar o aprofundamento das investigações", informou a PF em nota.

Vender, armazenar e compartilhar fotografias, vídeos ou qualquer outro registro de imagem de abuso sexual envolvendo criança ou adolescente, configuram crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A PF alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar crianças no mundo virtual e físico. "onversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção", explica a nota.

"É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas", finalizou a nota da Polícia Federal.

