Investigado de produzir conteúdo sexual infantojuvenil é preso no Aeroporto de Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Homem foi preso durante Operação Silêncio Quebrado 11, no aeroporto de Fortaleza / Crédito: Divulgação / Polícia Federal

Um homem, investigado de produzir conteúdo sexual infantojuvenil, foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Prisão ocorreu nesta sexta-feira, 9, por agentes da Polícia Federal (PF), durante a Operação Silêncio Quebrado 11. A ação visa combater crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil praticados em ambiente digital em Fortaleza.



Homem é preso por compartilhar mais de 400 cenas de abuso sexual infantojuvenil; SAIBA MAIS Homem já responde por crime de produção de conteúdo de abuso sexual Conforme a PF, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, para coletar provas e interromper crimes relacionados ao armazenamento e ao compartilhamento de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. As investigações apontaram que o homem já responde pelo crime de produção de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Além disso, está sendo apurada a possível prática de estupro, no contexto relacionado à produção das imagens investigadas.

"Todos os mandados judiciais foram expedidos pela Subseção Judiciária de Parnaíba/PI. Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica para subsidiar o aprofundamento das investigações", informou a PF em nota. Vender, armazenar e compartilhar fotografias, vídeos ou qualquer outro registro de imagem de abuso sexual envolvendo criança ou adolescente, configuram crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A PF alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar crianças no mundo virtual e físico. "onversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção", explica a nota.