Garçom é condenado a mais de 26 anos de prisão por feminicídio em Brejo Santo



O Conselho de Sentença do Júri da Vara Única Criminal de Brejo Santo condenou, nessa quarta-feira, 10, o garçom Cayo Cesar dos Santos a 26 anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo feminicídio de Rita de Cássia Bezerra dos Santos, de 35 anos.

O crime ocorreu em maio de 2024, após um encontro amoroso entre o acusado e a vítima, que tinham se conhecido pelas redes sociais e já haviam saído uma vez. Durante o encontro, Rita de Cássia foi espancada, esfaqueada e teve o corpo abandonado em uma área isolada do Sítio Timbaúba, na zona rural de Brejo Santo. Rita, moradora de Milagres, deixou quatro filhos.