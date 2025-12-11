Garçom é condenado a mais de 26 anos de prisão por feminicídio em Brejo Santo

Garçom é condenado a mais de 26 anos de prisão por feminicídio em Brejo SantoO crime aconteceu em 2024 na região do Cariri
O Conselho de Sentença do Júri da Vara Única Criminal de Brejo Santo condenou, nessa quarta-feira, 10, o garçom Cayo Cesar dos Santos a 26 anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo feminicídio de Rita de Cássia Bezerra dos Santos, de 35 anos.
O crime ocorreu em maio de 2024, após um encontro amoroso entre o acusado e a vítima, que tinham se conhecido pelas redes sociais e já haviam saído uma vez. Durante o encontro, Rita de Cássia foi espancada, esfaqueada e teve o corpo abandonado em uma área isolada do Sítio Timbaúba, na zona rural de Brejo Santo. Rita, moradora de Milagres, deixou quatro filhos.
Após o crime, Cayo fugiu e permaneceu foragido por meses, sendo capturado apenas em novembro de 2024, no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza, onde estava morando.
Leia mais
-
Mulher grávida mantida em cárcere e torturada foi resgatada em pânico, afirma secretário de Segurança de Juazeiro
-
Cariri: Justiça condena prefeita de Jati por usar redes sociais do Município para autopromoção
-
Reforma do Memorial Padre Cícero deve ser concluída em janeiro de 2026, afirma Prefeitura de Juazeiro
O Ministério Público denunciou o réu por feminicídio triplamente qualificado, incluindo motivo fútil. A defesa alegou que o acusado teria sofrido um surto e chegou a solicitar um laudo de insanidade mental, mas o pedido foi negado pela Justiça.
Durante o julgamento, os jurados rejeitaram a tese defensiva e decidiram pela condenação. Em nota enviada à Rádio O POVO CBN Cariri, o Tribunal de Justiça do Ceará confirmou a pena e informou que o réu deverá cumprir reclusão em regime fechado.