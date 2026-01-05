Empresário que pulou em açude segue desaparecido em Varjota

Imagem de apoio ilustrativo. Empresário desapareceu após pular de barco no açude Araras, em Varjota / Crédito: Manuel Augusto/Prefeitura de Varjota

Um empresário que pulou de um barco no açude Ararás, quarto maior reservatório do Estado com até 18 metros de profundidade, localizado no município de Varjota, a 236,76 quilômetros de Fortaleza, nesse sábado, 3, segue desaparecido. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou nesta segunda-feira, 5, que as buscas continuam em andamento. O homem foi identificado apenas como “Jocélio”.