Empresário que pulou em açude segue desaparecido em Varjota

Bombeiros atuam para localizar o homem que saltou de um barco no reservatório nesse sábado, 3. Ele foi identificado apenas como "Jocélio"
Um empresário que pulou de um barco no açude Ararás, quarto maior reservatório do Estado com até 18 metros de profundidade, localizado no município de Varjota, a 236,76 quilômetros de Fortaleza, nesse sábado, 3, segue desaparecido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou nesta segunda-feira, 5, que as buscas continuam em andamento. O homem foi identificado apenas como “Jocélio”.

No local, os bombeiros realizaram mergulhos nos locais indicados, com registros de profundidades de até 18 metros. Os deslocamentos foram realizados até o ponto provável do incidente, que contou com apoio de moradores da região e utilização de embarcação.

A corporação informou que as buscas haviam sido interrompidas no período da noite em virtude de segurança e pela extensão da área central do açude. Elas foram retomadas na manhã desse domingo, 4, e permanecem em andamento.

