Incêndio em Aracati: população é levada para escolas

População é levada para escolas no terceiro dia de incêndio em AracatiBombeiros seguem em campo combatendo às chamas nesta segunda-feira, 29. Prefeitura afirma que incêndio foi criminoso
População em risco após o início de um incêndio de grandes proporções em área de vegetação na zona rural de Aracati, — que não cessa desde esse sábado, 27 — será realocada para escolas do Município.
De acordo com informações da Prefeitura de Aracati, a população - que não teve seu contingente informado - foi recebida com máscaras, alimentação, água e cilindros de oxigênio, além de acompanhamento de saúde e de assistência social.
Nova aeronave, vinda de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, é empregada para reforçar combate às chamas em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).
Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura do Município informa que o incêndio apresenta evidências de origem criminosa, ainda sem autoria identificada. Não há especificações de quais provas.
Também estão sendo empregados drones para identificação de focos em áreas de difícil acesso, além de carros-pipa e máquinas no combate terrestre.
A Defesa Civil de Aracati realiza resgates diretamente no local e coordena a logística de apoio com recursos materiais e de pessoal. "Para reduzir riscos à saúde da população, estão sendo distribuídas máscaras nas comunidades atingidas", explica a Prefeitura.
Ainda segundo a nota, o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati (Iquama) reforça a atuação com fiscais e profissionais ambientais, colaborando nas medidas de preservação da fauna e flora locais.
A Prefeitura afirma ainda se comprometer em acompanhar de forma contínua a situação, contribuindo com todas as ações necessárias para a proteção da população e do meio ambiente.
Prefeita de Aracati cobra identificação da origem do incêndio à Polícia
Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Roberta de Bismarck (Podemos) garante que a origem das chamas está sendo investigada.
"Quero deixar claro: provocar incêndios ou queimadas é crime, e coloca em risco vidas, famílias inteiras e a nossa natureza. Por isso, peço a colaboração de todos: não façam queimadas, denunciem qualquer suspeita à polícia e sigam as orientações das nossas equipes", orienta.