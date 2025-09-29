Incêndio em Aracati: população é levada para escolas

Vídeo publicado no Instagram do deputado Guilherme Bismarck mostra intensidade do incêndio / Crédito: Reprodução / Instagram Deputado Guilherme Bismarck

População em risco após o início de um incêndio de grandes proporções em área de vegetação na zona rural de Aracati, — que não cessa desde esse sábado, 27 — será realocada para escolas do Município.

De acordo com informações da Prefeitura de Aracati, a população - que não teve seu contingente informado - foi recebida com máscaras, alimentação, água e cilindros de oxigênio, além de acompanhamento de saúde e de assistência social.