Incêndio em Aracati mobiliza Bombeiros e Ciopaer no combate às chamas

Incêndio em Aracati mobiliza Bombeiros e Ciopaer no combate às chamasOperação ocorreu neste sábado, 27, e contou com caminhão de abastecimento e aeronave e com apoio aéreo para conter o fogo e proteger áreas vizinhas
Um incêndio em área de vegetação mobilizou equipes das Forças de Segurança do Ceará neste sábado, 27, no município de Aracati, localizado na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18).
O trabalho contou com bombeiros militares em solo e o apoio aéreo da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuaram para conter as chamas e proteger áreas vizinhas, utilizando técnicas de combate direto e monitoramento para evitar que o fogo se alastrasse.
Do ar, uma aeronave da Ciopaer realizou lançamentos de água para reforçar o trabalho das equipes em solo. O suporte contou também com um caminhão tanque, responsável pelo abastecimento durante a operação.
Até as 17h do domingo, os bombeiros seguiam em campo para garantir a completa extinção dos focos e monitorar possíveis reignições na região.
O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter informações atualizadas sobre a ocorrência e aguarda retorno.
SAIBA MAIS | Novo Plano Diretor propõe ampliar em 211% as áreas de patrimônio culturalDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente