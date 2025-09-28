Incêndio em Aracati mobiliza Bombeiros e Ciopaer no combate às chamas

Operação ocorreu neste sábado, 27, e contou com caminhão de abastecimento e aeronave e com apoio aéreo para conter o fogo e proteger áreas vizinhas

O trabalho contou com bombeiros militares em solo e o apoio aéreo da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) .

Um incêndio em área de vegetação mobilizou equipes das Forças de Segurança do Ceará neste sábado, 27, no município de Aracati , localizado na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18).

As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuaram para conter as chamas e proteger áreas vizinhas, utilizando técnicas de combate direto e monitoramento para evitar que o fogo se alastrasse.

Do ar, uma aeronave da Ciopaer realizou lançamentos de água para reforçar o trabalho das equipes em solo. O suporte contou também com um caminhão tanque, responsável pelo abastecimento durante a operação.

Até as 17h do domingo, os bombeiros seguiam em campo para garantir a completa extinção dos focos e monitorar possíveis reignições na região.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter informações atualizadas sobre a ocorrência e aguarda retorno.