Ação de combate ao desmatamento aplica R$13 mi em multas no CE

Operação Mata Atlântica foi realizada em 23 municípios cearenses / Crédito: Divulgação/ MPCE

Uma nova edição da operação “Mata Atlântica em Pé”, realizada simultaneamente em 17 estados, resultou na aplicação de R$ 13.075.500 em multas por desmatamento ilegal em 23 municípios do Ceará. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 26.

A ação coordenada nacionalmente pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contou no Ceará com a atuação do Ministério Público do Ceará, através do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Operação Mata Atlântica: saiba quais os municípios fiscalizados

Missão Velha

Paracuru

Paraipaba

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Acaraú

Bela Cruz

Cruz

Itarema

Amontada

Itapipoca

Baturité

Guaramiranga

Mulungu

Pacoti

Croatá

Aquiraz

Caucaia

Guaraciaba do Norte

Ipu

Tianguá

Viçosa do Ceará

Ipueiras.

Em 2025, a Operação Mata Atlântica em Pé identificou 12.327,42 hectares com supressão ilegal de vegetação nativa em todo o país. Cada hectare é equivalente a um campo de futebol. Até essa sexta-feira, 26, o valor aplicado em multas foi de R$ 116.391.239,49. A iniciativa tem ainda o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, sendo executada pelos ministérios públicos dos estados, em parceria com a polícia e órgãos ambientais responsáveis por ações para preservar e recuperar o bioma da mata Atlântica.