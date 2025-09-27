Ação de combate ao desmatamento aplica R$13 mi em multas no CE

Operação de combate ao desmatamento aplica R$13 mi em multas no CearáAção do Ministério Público foi realizada em 17 estados. No Ceará, ocorreu entre 15 e 19 de setembro
Uma nova edição da operação “Mata Atlântica em Pé”, realizada simultaneamente em 17 estados, resultou na aplicação de R$ 13.075.500 em multas por desmatamento ilegal em 23 municípios do Ceará. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 26.
A ação coordenada nacionalmente pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contou no Ceará com a atuação do Ministério Público do Ceará, através do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
No Ceará, a operação foi realizada entre os dias 15 e 19 de setembro e resultou na fiscalização de 1.506,44 hectares.As multas foram aplicadas pelo Ibama e pela Semace.
Leia mais
Para identificar áreas com possível degradação, as equipes foram até os locais ou utilizaram MapBiomas, ferramenta que permite a obtenção de imagens de satélite em alta resolução para a constatação de desmatamentos.
“A operação conjunta foi bastante exitosa, tendo 73 alvos fiscalizados no Estado. Foi uma operação voltada principalmente para supressões vegetais no bioma Mata Atlântica sem autorização legal, situação que implica em violações administrativas, o que gera aplicação de multas e embargos pelos órgãos ambientais, como também a responsabilização criminal, prevista na lei de crimes ambientais. Nesses casos, o Ministério Público irá iniciar a ação penal no momento oportuno”, analisou Fábio Ottoni, promotor de justiça que coordena o Gaema.
Operação Mata Atlântica: saiba quais os municípios fiscalizados
- Missão Velha
- Paracuru
- Paraipaba
- São Gonçalo do Amarante
- Trairi
- Acaraú
- Bela Cruz
- Cruz
- Itarema
- Amontada
- Itapipoca
- Baturité
- Guaramiranga
- Mulungu
- Pacoti
- Croatá
- Aquiraz
- Caucaia
- Guaraciaba do Norte
- Ipu
- Tianguá
- Viçosa do Ceará
- Ipueiras.
Em 2025, a Operação Mata Atlântica em Pé identificou 12.327,42 hectares com supressão ilegal de vegetação nativa em todo o país. Cada hectare é equivalente a um campo de futebol.
Até essa sexta-feira, 26, o valor aplicado em multas foi de R$ 116.391.239,49.
A iniciativa tem ainda o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, sendo executada pelos ministérios públicos dos estados, em parceria com a polícia e órgãos ambientais responsáveis por ações para preservar e recuperar o bioma da mata Atlântica.
A Mata Atlântica é considerada uma das florestas mais ricas em biodiversidade, e ocupa cerca de 15% do território brasileiro, em 17 estados.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente