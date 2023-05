IFCE seleciona professores substitutos em Aracati; veja quais são as vagas

Inscrições para o processo seletivo acontecem no site da instituição entre os dias 8 e 14 de maio, para vagas no Capus de Aracati

O Campus de Aracati do Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai realizar um processo seletivo para preencher três vagas de professores substitutos. As inscrições para a seleção tiveram início nesta segunda-feira, 8 de maio, e vão até o próximo dia 14, por meio de formulário no site da instituição.



As vagas disponíveis são para os cursos de Física (subárea Física Geral e Experimental), Ciência da Computação (subárea Sistemas de Computação) e Administração (subárea Ciências Contábeis)

Os candidatos às vagas deverão passar por prova de desempenho didático, que tem caráter eliminatório, e prova classificatória de títulos. Durante a prova de desempenho, os candidatos deverão ministrar uma aula teórica sobre um assunto sorteado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para concorrer às vagas, é necessário cumprir as exigências estabelecidas para cada área. As posições serão disputadas em ampla concorrência e as taxas de inscrição custam R$ 150.

Os contratos para contratação daqueles que forem selecionados têm prazo de vigência de até 12 meses. Os profissionais devem trabalhar em regime de 40 horas semanais, para professores de física e ciência da computação, e 20 horas semanais, para administração.

Os candidatos classificados que não forem selecionados para as vagas poderão ser aproveitados para outros compi do IFCE na mesma área, em caso de não houverem candidatos aprovados na mesma subárea e contanto que requisitos sejam os mesmos.