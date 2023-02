Ex-sargento da Polícia Militar foragido da Justiça é preso em Aracati

Um ex-sargento da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi preso nesta sexta-feira, 14, em Aracati, a 150 quilômetros de Fortaleza, durante abordagem no posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Auricélio da Silva Araripe, que foi expulso da corporação em maio de 2021 acusado de extorquir traficantes, estava foragido da Justiça.

Ao ser parado na abordagem, o homem apresentou a carteira funcional do tempo de quando ainda era militar. A tentativa de "carteirada", no entanto, não convenceu os policiais da PRE, que identificaram a existência de um mandado de prisão em aberto no nome de Auricélio.

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi procurada para comentar o caso, mas se limitou a dizer que o homem "não faz parte dos quadros da corporação".

O POVO apurou que o ex-sargento já tinha sido preso em 2017, na operação Gênesis, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), em parceria com a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) dos órgãos de Segurança do Estado.

As investigações apontaram que Auricélio e outros oito policiais participavam de uma organização criminosa comandada por narcotraficantes. Os agentes usavam informações da PM-CE para extorquir traficantes de facções rivais e atuavam como informantes do grupo criminoso ao qual pertenciam. O esquema teria movimentado milhões de reais entre 2016 e 2017.

O ex-sargento acumula antecedentes na Polícia por associação criminosa, peculato, tráfico de drogas e corrupção.

