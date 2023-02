Homem é preso pela PM com 54 celulares furtados em Aracati

Repórter do caderno de Cidades

A Polícia Militar apreendeu 54 celulares furtados em uma ação ocorrida na manhã desta segunda-feira, 20, em Aracati, no Litoral Leste do Estado. Os aparelhos foram localizados com um jovem de 20 anos, identificado como Yure Peres de Souza.

Conforme a Assessoria de Comunicação da PMCE, era por volta das 10 horas quando uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada por um homem que teve seu celular furtado em um evento carnavalesco. A vítima informou aos PMs que o rastreador de seu celular apontava que o aparelho estava em um endereço da rua Coronel Pompeu.

"Nas diligências, a composição avistou um indivíduo em atitude suspeita saindo de um imóvel com uma mochila", informou a PM. "Com ele, os agentes encontraram 54 celulares furtados". Também foram apreendidos na ação 3 gramas de maconha, 8 gramas de cocaína e 44 frascos de loló.

O suspeito foi encaminhado até a Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuado por furto. Ele já tinha passagens pela Polícia por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação, resistência e desacato.

