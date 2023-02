Polícia investiga duplo homicídio de casal lésbico em Aracati

Uma jovem de 22 anos e a companheira dela de 19 anos foram assassinadas a tiros na noite da última quinta-feira, 23, em Aracati, a 150 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu dentro da residência do casal, no Conjunto Tabajara. Elas foram surpreendidas por um homem armado que chegou ao local em uma bicicleta e abriu fogo contra as vítimas.

O duplo homicídio está sendo investigado pela Delegacia Regional de Aracati. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que diligências estão em andamento para a descoberta da autoria e motivação do crime. Até a tarde deste sábado, 15, ninguém havia sido preso.

Em nota, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) aponta que houve crime de ódio, com "motivação presumida de lesbofobia". A entidade pede rigor das autoridades na investigação e punição do autor dos assassinatos.

Ao O POVO, a SSPDS informou que ambas as vítimas possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto e corrupção de menores.

Denúncia



A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone ou aplicativo de mensagem, com anonimato e sigilo garantidos.

Delegacia de Aracati: 88 3446 2601

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

