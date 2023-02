Homem de 26 anos é morto a tiros no Carnaval de Aracati

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na rua Coronel Pompeu, no Centro de Aracati (Litoral Leste do Estado), na madrugada desse domingo, 19. O crime ocorreu no Corredor da Folia do Município, há poucos metros de onde passava um dos trios elétricos.

Imagens feitas por foliões mostram o corpo da vítima rodeado de pessoas, enquanto havia a apresentação de um cantor no trio elétrico. O músico chega a pedir pela presença da Polícia Militar no local.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Regional de Aracati investiga o caso.

No Instagram oficial do Carnaval em Aracati, uma nota foi publicada afirmando que a Prefeitura de Aracati solicitou reforço de segurança no circuito prevendo um maior número de visitantes nos próximos dias. “Também foi solicitada à Polícia Militar do Ceará, revistas por amostragem nas entradas da avenida”.

Homicídio na noite de sábado

Esse foi, pelo menos, o segundo homicídio registrado em Aracati durante o fim de semana. Na noite de sábado, 18, por volta das 20 horas, um homem foi morto a tiros no bairro Várzea da Matriz, há cerca de 1,1 quilômetro do local do primeiro crime.



A vítima foi identificada como Valdir Pereira da Silva. Dois suspeitos do crime foram capturados: Francisco Wesley da Silva, de 24 anos, e um adolescente. Conforme o auto de apreensão do adolescente, a Polícia Militar encontrou a vítima ainda com vida e esta conseguiu dizer antes de morrer quem foram os autores do crime. Eles foram capturados logo depois.

Os autos ainda afirmam que o crime foi motivado pela disputa de território entre facções criminosas, sendo que a vítima pertenceria à facção Guardiões do Estado (GDE). O documento ainda narra que Valdir estava com um bebê no momento do crime. Os acusados teriam retirado a criança dos braços da vítima e atirado em suas costas. O bebê foi deixado pelos executores na casa de Valdir.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Aracati: (88) 3446-2601

