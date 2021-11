Após ser liberado, homem que fingiu ser jogador de futebol aplica mesmo golpe em Aracati

Depois de fingir ser jogador de futebol e consumir R$ 4.363 em bebidas e comidas em um estabelecimento de Fortaleza, acusado tentou sair sem pagar no último sabado, 27

Na noite dessa segunda-feira, 29, um homem de 28 anos foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após se negar a pagar o que consumiu em um estabelecimento comercial em Canoa Quebrada, na cidade de Aracati. Dois dias antes, no sábado, 27, o homem também foi acusado de aplicar o mesmo golpe em um bar de Fortaleza. Na ocasião, ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

LEIA MAIS | Homem finge ser jogador de futebol, faz conta de R$ 4 mil em bar e tenta sair sem pagar

Na segunda tentativa de golpe, um representante do estabelecimento compareceu à Delegacia Regional de Aracati e representou criminalmente contra o suspeito. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o acusado assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), o caso deve continuar sendo investigado.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também no caso de Fortaleza, um representante do estabelecimento compareceu à unidade policial, mas não quis prestar denúncia, onde um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado, sendo dado continuidade nas investigações. Na ação, o homem teria contratado seguranças e se identificado como um jogador de futebol, pagando bebidas e para várias pessoas que estavam no local, fechando a conta em R$ 4.363.

O crime pode ter penalidade de 15 dias a até dois meses de reclusão, com base no artigo 176 do Código Penal, que consiste em tomar refeição em restaurante, se alojar em hotel ou usar meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Motociclista morre após ser atingido por placa de brinquedo em Juazeiro do Norte

PRF apreende 181 comprimidos de inibidor de sono com caminhoneiros em Milagres

Homem é preso em Cascavel suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Servidor do INSS teria desviado R$ 14 milhões e investido em fazenda de camarão em Jaguaribe



Tags