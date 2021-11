Homem é preso em Cascavel suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Um homem de 38 foi preso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a própria filha. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará no município de Cascavel, na madrugada desse domingo, 28. Conforme apurações, ele cometia abusos contra a menina desde os seis meses de idade e perduraram até os dois anos dela.

Segundo investigações realizadas pela Delegacia Metropolitana de Cascavel, o suspeito teria se aproveitado da proximidade com a vítima para cometer o crime. O caso foi noticiado à autoridade policial, na última sexta-feira, 26, quando o mandado de prisão preventiva foi solicitado ao Poder Judiciário local.

O homem foi localizado na madrugada de domingo, 28, quando foi conduzido para uma unidade policial e preso pelo crime de estupro de vulnerável. Ele encontra-se à disposição da Justiça para responder pelo delito. A PC-CE apura ainda o envolvimento do suspeito em outros crimes cometidos na região.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3334 3591, Delegacia Metropolitana de Cascavel. O sigilo e o anonimato são garantidos.



