PRF apreende 181 comprimidos de inibidor de sono com caminhoneiros em Milagres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante esse domingo, 28, o total de 181 comprimidos de inibidor de sono, conhecido popularmente como “arrebite”, com quatro caminhoneiros. As apreensões ocorreram no km 479 da BR-116, no município de Milagres, a 482 km de Fortaleza. Entre os condutores, um homem estava dirigindo um veículo de carga por mais de 49 horas sem descanso, conduta proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com ele, também foram apreendidas várias unidades de anfetaminas. O homem entregou 16 unidades da droga. Durante a fiscalização, os policiais também verificaram o disco cronotacógrafo do veículo, que indica as distâncias percorridas e os períodos de descanso e atividade do veículo.

No mesmo dia, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais cinco caminhoneiros infringindo a lei do descanso, três deles portando arrebites. Conforme a PRF, ao todo, no mesmo local, foram apreendidas 181 unidades da droga apenas nesse domingo.

Os motoristas que portavam substâncias ilícitas foram detidos e foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência por porte de drogas para consumo.

