Homem finge ser jogador de futebol, faz conta de R$ 4 mil em bar e tenta sair sem pagar

Um homem de 28 anos teve uma noite de ostentação em um bar localizado na Varjota, em Fortaleza, no sábado, 27, e consumiu R$ 4.363 em bebidas e comidas. A noitada terminou no domingo, 28, mas para a surpresa dos funcionários e do proprietário do estabelecimento, o indivíduo não possuía dinheiro e queria sair sem pagar. A Polícia foi acionada.

O homem teria contratado seguranças e se identificado como um jogador de futebol no estabelecimento. Ele pagou bebidas para várias pessoas que estavam no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Um representante do estabelecimento compareceu à unidade policial, mas não quis prestar denúncia. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado e as investigações devem ter continuidade.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags