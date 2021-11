Motociclista morre após ser atingido por placa de brinquedo em Juazeiro do Norte

Um motociclista, identificado como Alan Alves Ernesto, 41, foi atingido por uma placa de metal de um brinquedo enquanto trafegava pela avenida Paizinho Sabiá, no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri cearense. O caso ocorreu no último sábado, 27, às 14h36min, e foi registrado por uma câmera de segurança. O homem, que era mototaxista na cidade, não resistiu aos ferimentos.

Nas imagens da câmera, é possível ver o momento em que Alan vem trafegando pela avenida e é atingido pela placa, que se solta do equipamento e o atinge. Em seguida, Alan cai alguns metros onde o equipamento estava parado, em um carro de reboque. No local, um homem que conduzia uma caminhonete no momento do acidente parou para prestar socorro ao motociclista.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde no município, mas veio a óbito na unidade hospitalar.

Em nota enviada ao O POVO, nesta segunda-feira, 29, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o dono do reboque foi identificado e ouvido. A pasta não passou maiores detalhes sobre o depoimento.

Um procedimento investigatório foi instaurado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Conforme a SSPDS, as imagens de câmera de segurança estão auxiliando na investigação. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também realiza uma perícia no reboque.

