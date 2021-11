Servidor do INSS e empresário são suspeitos de lavagem de dinheiro em Fortaleza e Jaguaribe. Operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira, 30, cumpre três mandados de busca e apreensão e sequestro de bens. A investigação começou em 2020 e, por meio dos dados colhidos pela PF, houve indícios de que uma empresa recebeu aportes financeiros do servidor público do INSS, decorrentes de crimes anteriores de fraudes a centenas de benefícios previdenciários.

A operação chamada Frenesi 2 tem o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro decorrente de crimes previdenciários relacionados a um servidor público e um empresário. Os mandados são expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, em domicílios investigados em Fortaleza e Jaguaribe, no Ceará. "A investigação contou com atuação da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do Ministério do Trabalho e Previdência", informou a Polícia Federal.

Operação Frenesi 1

A partir do material identificado na operação Frenesi 1, a investigação mostrou que o servidor constituiu empresa em sociedade com particular, que ocultava e dissimulava valores e percepção de lucros a partir de recursos que eram desviados dos cofres do INSS. Eles faziam isso para converter os valores em bens lícitos. Havia incompatibilidade financeira dos rendimentos do servidor público com os investimentos efetuados na empresa.





