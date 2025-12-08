Polícia encontra "bunker" de facção criminosa em Aquiraz

Polícia encontra 1 tonelada de drogas, armas e munições em "bunker" no AquirazResidência com estrutura reforçada era conhecida como "bunker", sendo utilizada pela facção criminosa de origem carioca; duas pessoas foram presas no local
Um imóvel que funcionava como “bunker” para uma facção criminosa de origem carioca foi descoberto pela Polícia Civil do Ceará no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. No local, cerca de uma tonelada de drogas, armas de grosso calibre e munições foram apreendidos. Dois homens foram presos.
LEIA MAIS | Ataque em escola de Fortaleza: adolescente vai para centro socioeducativo
A residência com estrutura reforçada, conhecida como “bunker”, foi localizada no sábado, 6, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).
Leia mais
Dentre as apreensões havia drogas, 600 munições de grosso calibre, armas de fogo e diversos apetrechos utilizados para aperfeiçoamento de armamento.
Os detalhes do trabalho policial serão apresentados em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, 8,, na sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), no bairro de Fátima, em Fortaleza.